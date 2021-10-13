Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде

Это небольшое государство в Западной Африке

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Поклонская сменила на посту Владимира Соколенко. Он освобожден от должности другим указом главы государства.

Наталья Поклонская в прошлом занимала должность прокурора Крыма и пост зампреда комитета Государственной думы по международным делам.

Кабо-Верде - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Это бывшая колония Португалии, население - 560 тысяч человек.

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