Россияне рассказали, готовы ли они отказаться от неэкологичных товаров

Более половины россиян учитывают экологичность товаров при их приобретении

Более половины (55%) россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ об экологичном потреблении, заявили, что чаще учитывают экологичность товаров при их приобретении. Еще 40% не задумываются об экологичности своих покупок.

Безопасность для окружающей среды станет основанием купить более дорогой товар для 64% респондентов. 25% опрошенных выбрали бы более дешевый, но менее экологичный товар.

При этом 55% участников исследования убеждены, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково. 26% уверены в более высоком качестве экологичных товаров. Еще 3% убеждены в обратном.

Говоря о готовности отказаться от тех или иных неэкологичных товаров, 85% респондентов заявили, что не готовы отказаться от мяса, 73% — от бумаги, 70% — от батареек.

Наряду с этим 54% не используют или уже отказались от ламп накаливания и еще 21% выразили готовность отказаться от них, 53% не используют или уже отказались от меха животных и 26% готовы отказаться от него, 42% не используют или уже отказались от использования пластиковой посуды и 41% готовы от нее отказаться, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в стране идет активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике, страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду.

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