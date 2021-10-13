ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне рассказали, готовы ли они отказаться от неэкологичных товаров

12:08
  • среда
  • 13 октября 2021

Более половины россиян учитывают экологичность товаров при их приобретении

Более половины (55%) россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ об экологичном потреблении, заявили, что чаще учитывают экологичность товаров при их приобретении. Еще 40% не задумываются об экологичности своих покупок.
Цветовую маркировку продуктов могут сделать обязательной

Безопасность для окружающей среды станет основанием купить более дорогой товар для 64% респондентов. 25% опрошенных выбрали бы более дешевый, но менее экологичный товар.

При этом 55% участников исследования убеждены, что качество экологичных и неэкологичных товаров примерно одинаково. 26% уверены в более высоком качестве экологичных товаров. Еще 3% убеждены в обратном.

Говоря о готовности отказаться от тех или иных неэкологичных товаров, 85% респондентов заявили, что не готовы отказаться от мяса, 73% — от бумаги, 70% — от батареек.

Наряду с этим 54% не используют или уже отказались от ламп накаливания и еще 21% выразили готовность отказаться от них, 53% не используют или уже отказались от меха животных и 26% готовы отказаться от него, 42% не используют или уже отказались от использования пластиковой посуды и 41% готовы от нее отказаться, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в стране идет активная работа по переходу к низкоуглеродной экономике, страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Супермаркет
Супермаркет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.