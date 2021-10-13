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ДИТ опроверг информацию СМИ о передаче фото пользователей

12:00
  • среда
  • 13 октября 2021

Загрузка фото не является обязательной при пользовании порталом mos.ru

В личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Таким образом в пресс-службе столичного департамента информационных технологий прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о передаче полиции персональных данных пользователей.

В ведомстве отметили, что эти данные не соответствуют действительности. "Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru", - приводит АГН "Москва" сообщение пресс-службы.

В ДИТ добавили, что возможность пользователям самим загружать фотографии предусмотрена при оформлении заявлений для некоторых видов госуслуг, среди которых, например, оформление охотничьего билета.

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