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"Слишком большие авгиевы конюшни": в Кремле отреагировали на приезд Нуланд

12:21
  • среда
  • 13 октября 2021

О результатах переговоров сообщит МИД

Приезд заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Россию был необходим.
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В Кремле отметили, что не стоит расстраиваться из-за того, что не сразу получилось выйти на прорывные договоренности между США и Россией, передает РИА Новости. 

Слишком большие у нас в двухсторонних отношениях "авгиевы конюшни". Их не разгребешь так сразу, но безусловно такие контакты нужны", - так прокомментировал ситуация пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Нуланд приезжала по линии министерства иностранных дел, поэтому результативность этих переговоров должны комментировать именно там.

Нуланд прилетела в Москву накануне. Она пробудет в российской столице до 13 октября включительно. У политика запланированы встречи в МИД, а также с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и с помощником президента Юрием Ушаковым.

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