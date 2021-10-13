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Минпромторг опроверг дефицит лекарств от коронавируса

12:31
  • среда
  • 13 октября 2021

Амбулаторное звено полностью обеспечено препаратами от COVID-19

Россия не испытывает дефицита препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 13 октября, рассказали в Министерстве промышленности и торговли.
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В ведомстве подчеркнули, что амбулаторное звено полностью обеспечено лекарственными препаратами от COVID-19, сформированы запасы у производителей на уровне заявленной Министерством здравоохранения потребности и выше.

По состоянию на четвертый квартал 2021 года с учетом остатков в медицинских организациях и у производителей, а также планов по производству и поставкам заявленная Минздравом потребность по группе противовирусных средств (интерферон альфа 2-b, умифеновир) покрывается на 308%, по пероральным антикоагулянтам (апиксабан, дабигатрана этексилат, ривароксабан) — на 850%, по анельгетикам (парацетамол) — на 1860%, сообщает РИА Новости.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее рассказал, что проблем со снабжением вакцинами от COVID-19 нет ни в одном субъекте Российской Федерации.

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