Бочкарев: Более 200 социальных объектов планируем построить в Москве в 2022-2024 годах

В Москве появятся еще 27 объектов культуры и 31 спортивное сооружение

Более 200 новых объектов социальной инфраструктуры планируется построить в столице за счет городского бюджета в 2022-2024 годах. Об этом в среду, 13 октября, рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Бочкарев отметил, что в период с 2022 года до конца 2024 года в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее.

По словам заместителя мэра, среди запланированных к строительству объектов — 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение. Также планируется построить 27 объектов в рамках программы "Безопасный город" и пять объектов социальной поддержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил Адресную инвестиционную программу на 2022-2024 годы, которая содержит перечень запланированных к строительству и реконструкции объектов, финансируемых из городского бюджета.

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