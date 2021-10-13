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Песков рассказал Киеву о способе сохранить транзит газа

12:35
  • среда
  • 13 октября 2021

Нужны конкурентные коммерческие предложения

Киев должен выдвинуть конкурентные предложения, чтобы Москва была заинтересована сохранить транзит аза через Украину.

Например, Россия готова увеличить транзит газа через Украину при росте закупок со стороны Евросоюза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на данный момент Россия поставляет газ в Европу по максимальным показателям в рамках действующих контрактов.

"Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке", заметил представитель Кремля.

Транзит газа через украинскую территорию был прекращен с 1 октября. Как сообщила компания "Оператор ГТС Украины", страна не сможет также импортировать природный газ из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу, поскольку транзит по украинской территории голубого топлива из России венгерской стороне прекращен.

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