Собянин встретился с призерами национального чемпионата WorldSkills

Мэр отметил высокий уровень профессиональной подготовки московских колледжей

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду поздравил победителей и призёров девятого национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia и чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills.

Все они учащиеся столичных колледжей и школ. Встреча прошла в технополисе "Москва". Там также присутствовали тренеры и эксперты, которые воспитали молодых мастеров.

В национальном турнире WorldSkills в состав сборной Москвы вошли почти 200 человек. По итогам выступлений столичная команда стала абсолютным чемпионом, завоевав 236 медалей. Из них 160 - золотых.

А в чемпионате Европы Россия заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 27 наград. Из них - шесть на счету молодых профессионалов из Москвы.

"На последнем национальном чемпионате вы взяли 55% золотых медалей. Это беспрецедентный результат. Это говорит о высоком уровне профессиональной подготовки московских колледжей. Очень здорово, что в этом участвуют не только наши колледжи, образовательные системы, но и промышленные партнеры", - приводит АГН "Москва" слова Собянина.

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