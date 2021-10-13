Порталу "Наш город" - 10 лет: на что чаще всего жалуются москвичи

Как устроена система изнутри и почему количество обращений за последние годы сократилось?

От перегоревшей лампочки до незаконных построек. Портал "Наш город" за десять лет работы помог решить жителям столицы более пяти миллионов самых разных проблем. На сервисе каждая жалоба не остаётся без внимания и сразу отправляется в работу.

Осень - время жалоб на поломанные двери в подъездах. По регламенту портала "Наш город" на ремонт у управляющей компании всего 5-7 дней. Иначе о нерешенной проблеме узнают в мэрии.

"Были сложности с открытием и с закрытием этой двери. То есть там, возможно, и магнит не срабатывал до конца, либо он слишком сильный был. Написали о проблеме. Просто подошел, сфотографировал проблему и отправил на портал", - рассказал Марк Тарасов.

Вчера написал - сегодня у подъезда уже работают слесари и сварщики. Все решения принимаются в считанные минуты. Никакой бюрократии, как раньше.

Москвичи сообщают на портал даже о перегоревших лампочках в подъезде и забитых камерах мусоропровода. Проще сфотографировать и выложить в мобильное приложение, чем куда-то звонить. Обратиться с проблемой можно не только зарегистрированным пользователям, но и анонимно.

"Сервис удобный, очень оперативно работают люди. Я недавно делал заявку по разбитому стеклу. Когда заходишь в подъезд с двумя детьми, темно. Хочется все-таки, светло чтобы было", - рассказал Вадим Виноградов.

Почему в этом подъезде разбитое стекло сразу не заменили, а на долгое время закрыли фанерой - это вопрос. Но видимо, именно, для таких случаев прямая связь с городской властью и нужна. Сотрудники управляющих компаний говорят: бдительность жителей - это хорошая помощь для них.

"Потому что то, что не видит сотрудник, увидит житель. И принять необходимые меры в этот момент очень важно. Для жителей портал - это вообще незаменимая вещь", - отметила замглавы управы района "Братеево" по ЖКХ Ольга Шмелёва.

Пожалуй, самые частые жалобы - на поломки на детских площадках. Родители первыми видят проблемы в состоянии горок и лестниц, на которых играет ребенок.

Сегодня порталом "Наш город" пользуются практически два миллиона пользователей. В среднем за сутки они оставляют около 4 с половиной тысяч обращений. За 10 лет рассмотрено более 5 миллионов жалоб от жителей.

Но в последнее время количество обращений сокращается. Возможно, потому, что этот сервис научил работать управляющие компании на опережение жалоб.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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