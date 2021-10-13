В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

Сделать первую прививку следует не позднее 1 ноября

Власти Оренбургской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан. Об этом в среду, 13 октября, рассказала вице-губернатор — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Савинова уточнила, что соответствующее решение коснется граждан, которые работают с населением. Сделать первую прививку следует не позднее 1 ноября, заявила министр в прямом эфире в Instagram.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что спасти людей от инфицирования и тяжелого течения болезни способна вакцинация. Глава государства призвал наращивать темпы вакцинации без "административных окликов". По мнению главы государства, людям необходимо терпеливо объяснять ее необходимость. Например, вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

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