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В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

12:57
  • среда
  • 13 октября 2021

Сделать первую прививку следует не позднее 1 ноября

Власти Оренбургской области решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для определенных категорий граждан. Об этом в среду, 13 октября, рассказала вице-губернатор — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
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Савинова уточнила, что соответствующее решение коснется граждан, которые работают с населением. Сделать первую прививку следует не позднее 1 ноября, заявила министр в прямом эфире в Instagram.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что спасти людей от инфицирования и тяжелого течения болезни способна вакцинация. Глава государства призвал наращивать темпы вакцинации без "административных окликов". По мнению главы государства, людям необходимо терпеливо объяснять ее необходимость. Например, вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

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