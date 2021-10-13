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В Москву на выходных придет неустойчивая погода

13:03
  • среда
  • 13 октября 2021

Вполне соответствующая середине осени

Ветреная погода и дожди придут в столичный регион в эти выходные, 16-17 октября.

Возможны слабые заморозки, ночью столбик термометра опустится до 5-0 градусов, сообщила РИА Новости специалист центра "Фобос" Елена Волосюк. В дневное время воздух прогреется до 5-10 градусов.

" погода нас ожидает неустойчивая, ветреная: то и дело будут налетать небольшие дожди", - отметила Волосюк.

Такая погода вполне укладывается в рамки климата и полностью соответствует середине осени, подчеркнула специалист.

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