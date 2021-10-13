Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы

Грузчики помогут вынести из квартиры крупногабаритный мусор

Сервис "Вывоз ненужных вещей" поможет москвичам ответственно разделять отходы и улучшит экологию столицы.

Он размещен на портале mos.ru, рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов. Желающие воспользоваться сервисом должны оставить заявку на сайте, предварительно составив список вещей, которые нужно будет вывезти. В заявку можно включить не более 20 крупногабаритных предметов, в том числе старый автомобиль.

В заявленный день приедут грузчики и вывезут вещи из квартиры. Предметы, требующие демонтажа, нужно разобрать заранее.

"Выбросить крупногабаритные вещи, такие как старый холодильник или диван, - это большая проблема, особенно если человек в возрасте, живет один. Но даже если старую вещь удастся вытащить из квартиры, то оставлять ее у подъезда неприемлемо", - привел пример Козлов.

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