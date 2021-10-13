Япония сделала представление России из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы

Токио оспаривает принадлежность южной части архипелага

Япония сделала представление России в связи с поездкой вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп, который входит в Курильский архипелаг. Об этом в среду, 13 октября, рассказал пресс-секретарь японского министерства иностранных дел Томоюки Ёсида.

Чиновник заявил, что визиты российских официальных лиц на Итуруп идут вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу. По словам Ёсиды, власти Японии просили отменить поездку Хуснуллина и Григоренко, однако она состоялась.

Российские вице-премьеры посетили Итуруп в ходе рабочей поездки на Сахалин и Курильские острова для проверки хода исполнения поручений главы правительства Михаила Мишустина, которые он дал при посещении региона в июле, сообщает РИА Новости.

Под территориальным вопросом в Японии понимают принадлежность южной части Курильских островов. После Второй мировой войны архипелаг полностью вошел в состав СССР. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающих мелких необитаемых островов, которые называет своими Северными территориями. В России неоднократно подчеркивали неоспоримость своего суверенитета над Курилами.

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