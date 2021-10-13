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Нуланд оценила переговоры в администрации президента России

13:37
  • среда
  • 13 октября 2021

Встречи прошли продуктивно

Встреча в администрации президента России прошла хорошо, рассказала в среду, 13 октября, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
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Оценивая переговоры с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым, Нуланд заявила, что они прошли "очень продуктивно", сообщает РИА Новости.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с трехдневным рабочим визитом для обсуждения российско-американских отношений. 12 октября она встретилась с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Разговор продолжался почти два часа и проходил в закрытом формате.

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