В Косово начались беспорядки

Полиция разогнала протестующих

Беспорядки и столкновения вспыхнули в среду в Косово. Возмущение жителей сербской части города Косовска-Митровица вызвали внезапные полицейские рейды по магазинам, аптекам и другим торговым точкам.

Люди вышли на улицы с требованием прекратить произвол со стороны местных властей. Активисты перекрыли несколько транспортных магистралей. Для разгона собравшихся полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщает "ТВ Центр".

В город направлены подразделения албанского спецназа. Сообщается о шестерых пострадавших. Позже аналогичная ситуация повторилась и в городе Звечан. Там полиция открыла по митингующим огонь. Как минимум один человек ранен – он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

На фоне обострения на границу с Косово выехал президент Сербии. Как сообщают в Белграде, Александр Вучич намерен провести срочную встречу с представителями сербского населения Косова и Метохии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram