В метро Москвы открылась фотовыставка "Монеты славы"

Она будет работать до 7 ноября

История в металле. В Московском метро открылась фотовыставка "Монеты славы", посвященная особенной коллекции Банка России, передает "ТВ Центр".

Экспозиция рассказывает о монетах, выпущенных в память о спортивных достижениях нашей страны. Речь идет как об Олимпиадах, первенствах, так и о выдающихся чемпионах, их победах и рекордах.

Пассажиры могут узнать не только о самом событии и человеке, но и почему для чеканки выбран тот или иной образ. Посмотреть выставку можно до 7 ноября на переходе между станциями "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина".

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