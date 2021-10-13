В метро Москвы открылась фотовыставка "Монеты славы"

Она будет работать до 7 ноября
История в металле. В Московском метро открылась фотовыставка "Монеты славы", посвященная особенной коллекции Банка России, передает "ТВ Центр".
Экспозиция рассказывает о монетах, выпущенных в память о спортивных достижениях нашей страны. Речь идет как об Олимпиадах, первенствах, так и о выдающихся чемпионах, их победах и рекордах.
Пассажиры могут узнать не только о самом событии и человеке, но и почему для чеканки выбран тот или иной образ. Посмотреть выставку можно до 7 ноября на переходе между станциями "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram