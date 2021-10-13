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Песков: инфляция в России могла быть больше

13:51
  • среда
  • 13 октября 2021

Но благодаря кабмину ситуацию удается держать под контролем

Правительству и Центробанку удалось амортизировать рост цен, иначе инфляция в России могла быть больше.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что на рост инфляции влияют как внутренние, так и внешние факторы, передает РИА Новости. 

"Все-таки надо отдать должное, что такой рост мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - подчеркнул спикер Кремля.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что инфляция в России в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%.

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