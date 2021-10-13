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Еврокомиссия обвинила "Газпром" в бездействии на фоне подорожания газа

13:58
  • среда
  • 13 октября 2021

Компания выполняла контракты с европейскими партнерами, но ничего не предприняла для снижения давления на рынок, считают в ЕК

Поставки газа из России в Евросоюз в последнее время были ниже ожиданий, а российская компания "Газпром" практически не предпринимала действий для снижения давления на газовый рынок. С таким заявлением в среду, 13 октября, выступила Еврокомиссия.
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В высшем органе исполнительной власти Евросоюза утверждают, что объемы поставок газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС.

Европейские власти будут расследовать возможное антиконкурентное поведение на энергетическом рынке, подчеркнули в ЕК.

При этом в Еврокомиссии объяснили текущее повышение цен на электроэнергию в первую очередь мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере ускорения восстановления экономики.

Комиссия ведет диалог с основными странами-производителями и потребителями природного газа, чтобы способствовать расширению торговли природным газом. Диалог направлен на повышение ликвидности и гибкости международного газового рынка для обеспечения достаточных и конкурентоспособных поставок газа, сообщает РИА Новости.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. В связи с этим он предложил "переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам".

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