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Первую прививку от COVID-19 сделали более 51 млн россиян

14:22
  • среда
  • 13 октября 2021

Большинство попадающих в больницу с коронавирусом не вакцинировались

Первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции в России прошли уже более 51 млн человек. Об этом в среду, 13 октября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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При этом основная масса пациентов, которые попадают в больницы с COVID-19, не проходили вакцинацию. Доля привитых среди людей, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, составляет менее 0,03%.

Мурашко отметил, что в настоящее время система здравоохранения работает с огромной нагрузкой, но ее можно уменьшить, если население будет активно прививаться. Вакцинация также поможет избежать летальных исходов, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что спасти людей от инфицирования и тяжелого течения болезни способна вакцинация. Глава государства призвал наращивать темпы вакцинации без "административных окликов". По мнению Путина, людям необходимо терпеливо объяснять ее необходимость. Например, вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

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