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Депутат Орлов: Поэтапная финансовая помощь бизнесу обеспечивает гибкость системы поддержки предпринимателей

14:23
  • среда
  • 13 октября 2021

Власти уже выделили 1,5 миллиарда рублей

Власти и предприниматели разрабатывают новые форматы помощи столичному бизнесу.

Субсидии и гранты касаются самых разных направлений, отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов. На сегодняшний день на это уже выделено 1,5 миллиарда рублей. В октябре на эти нужды было выделено дополнительно 500 миллионов рублей.

Получателями грантов и субсидий стали уже более 1,5 тысячи предприятий города. Поэтапное финансирование мер поддержки бизнеса обеспечивает гибкость и адаптивность системы помощи предпринимателям. Деньги поступают для решения наиболее актуальных задач.

Орлов привел в качестве примера такой помощи компенсацию расходов на онлайн-рекламу или продвижение продукции на маркетплейсах.

"Московский бизнес - это сложная диверсифицированная многоотраслевая система, и универсальных мер поддержки ей недостаточно", - заметил он в беседе с агентством "Москва".

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