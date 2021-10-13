Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле

Премьер прибыл в Орловскую область

В России до конца года упростят порядок получения субсидий предприятиями. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время осмотра завода "Протон" в Орле. Премьер прибыл в регион с рабочей поездкой.

Когда изменения вступят в силу, заявление для получение всех видов госпомощи можно будет подать в электронном виде. Сейчас онлайн доступны уже 30 видов подобных услуг.

Также глава правительства оценил ход строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Мишустин поручил ввести медцентр в эксплуатацию как можно скорее, и сообщил, что на это будут выделены дополнительные средства.

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