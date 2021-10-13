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Число насмерть отравившихся алкоголем в Оренбуржье выросло до 35

14:15
  • среда
  • 13 октября 2021

К аппаратам ИВЛ все еще подключены три пациента

Заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова сообщила, что в результате отравления суррогатным алкоголем в регионе скончался еще один человек.
Появились подробности о расследовании отравлений алкоголем в Оренбургской области

"Общее количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось - 64. Из них 35 погибли. Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключены три пациента", - уточнила Аверкова в беседе с ТАСС.

Первые сообщения о массовом отравлении суррогатным алкоголем начали поступать из Оренбургской области в ночь на 7 октября. По состоянию на 10 октября жертвами отравления стали 32 человека.

Правоохранительные органы обнаружили пункт производства и два склада, было изъято около трех тысяч спиртосодержащей жидкости. Возбуждено уголовное дело, задержаны десять человек, шестерых взяли под стражу.

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