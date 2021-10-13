На поддержку материнства и детства направят свыше 900 млрд рублей

Об этом сообщил глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил в среду на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума, что в следующем году на поддержку материнства и детства будет направлено более 900 миллиардов рублей.

"В общей сложности в следующем году на поддержку материнства и детства в России будет направлено свыше 900 млрд рублей через такие институты, как Пенсионный фонд, Фонд социального страхования", - отметил глава Минтруда (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что проект нового федерального бюджета предусматривает дополнительное финансирование национальных проектов и увеличение социальных расходов. Речь идет в том числе об адресной поддержке семей с детьми, выплате пособий беременным женщинам, программах медицинской реабилитации.

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