ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия стала третьей в мире по объему добычи биткоина

14:30
  • среда
  • 13 октября 2021

Лидируют США

Эксперты из бизнес-школы Кембриджского университета подсчитали, что Россия увеличила свою долю в глобальной добыче биткоина до 11%, передает ТАСС.
В Кремле прокомментировали возможность признания биткоина

По этому показателю страна вышла на третье место в мире.

Лидером являются США с долей 35,4%. На втором месте идет Казахстан (18,1%).

Экономисты отмечают, что связаны изменения в рейтинге с тем, что в КНР ввели ограничения на майнинг. Еще в 2019 году на китайские компании приходилось 75% всей добычи.

Также в перечне присутствуют Канада (9,5%), Ирландия (4,7%), Малайзия (4,6%) и Германия (4,5%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Биткоин
Биткоин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.