Россия стала третьей в мире по объему добычи биткоина

Лидируют США

Эксперты из бизнес-школы Кембриджского университета подсчитали, что Россия увеличила свою долю в глобальной добыче биткоина до 11%, передает ТАСС.

По этому показателю страна вышла на третье место в мире.

Лидером являются США с долей 35,4%. На втором месте идет Казахстан (18,1%).

Экономисты отмечают, что связаны изменения в рейтинге с тем, что в КНР ввели ограничения на майнинг. Еще в 2019 году на китайские компании приходилось 75% всей добычи.

Также в перечне присутствуют Канада (9,5%), Ирландия (4,7%), Малайзия (4,6%) и Германия (4,5%).

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