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Вакцинолог предупредил о "маскировке" коронавируса под другие инфекции

14:39
  • среда
  • 13 октября 2021

При этом осложнения остались такими же серьезными

Коронавирус стал чаще маскироваться под кишечные и респираторные инфекции. Об этом в среду, 13 октября, рассказал врач-вакцинолог Евгений Тимаков.
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Медик отметил, что COVID-19 меняется с тем, чтобы стать более контагиозным (заразным). При этом у пациентов чаще отмечаются симптомы, свойственные кишечным инфекциям, а также инфекциям, которые начинаются также с поражения верхних дыхательных путей – насморк, боль в горле.

Наряду с этим стало больше малосимптомных форм в первую неделю болезни, рассказал Тимаков. В амбулаторном звене у пациентов наблюдается меньше температурных реакций, однако осложнения коронавируса, к сожалению, остались такими же серьезными, как и были, цитирует врача РИА Новости.

В оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России выявили 28 717 заразившихся коронавирусом. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 861 681. Умерли 984 человека, с начала пандемии — 219 329.

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