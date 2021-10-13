Белорусов начнут сажать за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы

Нарушители получат до 7 лет тюрьмы

В Белоруссии могут ввести уголовную ответственность за подписку на "экстремистские" Telegram-каналы.

Соответствующее постановление зарегистрировано на официальном правовом портале страны, однако текст еще не опубликован.

"Подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса как участники экстремистского формирования", - сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии.

Подписчики "экстремистских" каналов будут приравниваться к террористам и получат до 7 лет тюрьмы.

После протестов лета 2020 года, связанных с президентскими выборами, в Белоруссии ряд Telegram-каналов признали экстремистскими. В частности, канал Nexta.

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