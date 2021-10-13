Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения

Необходимо прививаться, чтобы облегчить работу врачам

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в беседе с журналистами в среду, что сегодня система здравоохранения страны работает с огромной дополнительной нагрузкой. Это связано с большим количеством новых случаев COVID-19.

"Мы видим, что отвлечения ресурса на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией можно избегать именно путем вакцинации", - подчеркнул министр (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что вакцинация поможет избежать летальных исходов, поэтом необходимо успеть защитить себя с помощью прививки.

Ранее глава Минздрава отмечал, что не привиты основная масса поступающих в стационары пациентов с коронавирусом. Среди ежедневно умирающих от ковида в России привитых практически нет.

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