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Суд отказался удовлетворить иск Волочковой к Большому театру

15:08
  • среда
  • 13 октября 2021

Балерина требовала признать незаконным предоставленный ей отпуск без сохранения зарплаты

Тверской суд Москвы отказался удовлетворить исковые требования балерины Анастасии Волочковой к Большому театру. Об этом в среду, 13 октября, рассказали в пресс-службе суда.
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Волочкова требовала признать незаконным отпуск без сохранения заработной платы, в котором она находилась 11 лет, до 2021 года. Наряду с этим балерина настаивала на присуждении ей компенсации морального вреда.

Однако суд решил отклонить иск Волочковой к Большому театру и оставить требования артистки без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Анастасия Волочкова ранее обвиняла администрацию Большого театра в том, что ей якобы не возвращают трудовую книжку, а также не выплачивают пенсию. Однако в театре подчеркивали, что передали бывшей сотруднице все документы с курьером, а по вопросу пенсии ей предложили обратиться в ПФР.

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