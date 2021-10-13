Суд отказался удовлетворить иск Волочковой к Большому театру

Балерина требовала признать незаконным предоставленный ей отпуск без сохранения зарплаты

Тверской суд Москвы отказался удовлетворить исковые требования балерины Анастасии Волочковой к Большому театру. Об этом в среду, 13 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Волочкова требовала признать незаконным отпуск без сохранения заработной платы, в котором она находилась 11 лет, до 2021 года. Наряду с этим балерина настаивала на присуждении ей компенсации морального вреда.

Однако суд решил отклонить иск Волочковой к Большому театру и оставить требования артистки без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

Анастасия Волочкова ранее обвиняла администрацию Большого театра в том, что ей якобы не возвращают трудовую книжку, а также не выплачивают пенсию. Однако в театре подчеркивали, что передали бывшей сотруднице все документы с курьером, а по вопросу пенсии ей предложили обратиться в ПФР.

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