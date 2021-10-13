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Захарова раскритиковала современных журналистов

15:35
  • среда
  • 13 октября 2021

Они бездарно используют современные технологии

Выступая на III Евразийском женском форуме, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что современные технологии эксплуатируются бездарно, аморально, бездуховно и безответственно.
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Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, квалификационным требованиям и стандартам в журналистике надо учиться.

"Эта работа имеет под собой определенную базу - правовую, профессиональную, этическую. Эта совокупность и дает профессию журналиста", - добавила дипломат (цитата по ТАСС).

Что касается роли женщины в журналистике, Захарова отметила, что необходимо проявлять старательность, ответственность, творчество и преданность, тогда никакого гендерного неравенства не случится.

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