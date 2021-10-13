Захарова раскритиковала современных журналистов

Они бездарно используют современные технологии

Выступая на III Евразийском женском форуме, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что современные технологии эксплуатируются бездарно, аморально, бездуховно и безответственно.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, квалификационным требованиям и стандартам в журналистике надо учиться.

"Эта работа имеет под собой определенную базу - правовую, профессиональную, этическую. Эта совокупность и дает профессию журналиста", - добавила дипломат (цитата по ТАСС).

Что касается роли женщины в журналистике, Захарова отметила, что необходимо проявлять старательность, ответственность, творчество и преданность, тогда никакого гендерного неравенства не случится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram