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Путин предупредил Европу о риске остаться без газа при транзите через Украину

15:23
  • среда
  • 13 октября 2021

Российская сторона не использует газ как оружие, подчеркнул президент

Европа рискует остаться без газа в случае продолжения поставок через территорию Украины. Об этом в среду, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин.
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По словам российского лидера, при увеличении объема транзитного газа трубопровод, через который осуществляется прокачка, может попросту лопнуть.

При этом Путин подчеркнул, что Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15%, а также готова нарастить объемы дополнительно, "если партнеры попросят". Однако проблема с нехваткой газа в Европе заключается не в России, а в самих странах ЕС.

Российская сторона не использует газ как оружие, а все разговоры об этом президент назвал чушью, бредом и немотивированной болтовней, сообщается на официальном сайте Кремля.

В Еврокомиссии ранее заявили, что объемы поставок газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС.

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