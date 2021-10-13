Путин предупредил Европу о риске остаться без газа при транзите через Украину

Российская сторона не использует газ как оружие, подчеркнул президент

Европа рискует остаться без газа в случае продолжения поставок через территорию Украины. Об этом в среду, 13 октября, заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, при увеличении объема транзитного газа трубопровод, через который осуществляется прокачка, может попросту лопнуть.

При этом Путин подчеркнул, что Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15%, а также готова нарастить объемы дополнительно, "если партнеры попросят". Однако проблема с нехваткой газа в Европе заключается не в России, а в самих странах ЕС.

Российская сторона не использует газ как оружие, а все разговоры об этом президент назвал чушью, бредом и немотивированной болтовней, сообщается на официальном сайте Кремля.

В Еврокомиссии ранее заявили, что объемы поставок газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram