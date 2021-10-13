Вдове Солженицына сделали операцию на сердце

Врачи успешно справились со своей работой, сообщил сын Наталии Дмитриевны

Вдова писателя Александра Солженицына Наталия успешно перенесла операцию на сердце.

"У нее был пульс 206, пришлось делать операцию в связи с аритмией, все прошло успешно", - сказал в беседе с "Интерфаксом" ее сын, Степан Солженицын.

Ранее в Сети появилась информация, что 82-летнюю Наталию Солженицыну госпитализировали в Москве.

Наталия Солженицына - известный общественный деятель, вдова Александра Солженицына. Сейчас она руководит общественным фондом имени своего супруга.

Организация помогает нуждающимся жертвам политических репрессий. При жизни писателя Наталия Дмитриевна была его секретарем, помощником и главным редактором произведений. Также составляла собрания сочинений.

В наши дни она помогает издавать книги Александра Солженицына по всему миру.

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