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Вдове Солженицына сделали операцию на сердце

15:41
  • среда
  • 13 октября 2021

Врачи успешно справились со своей работой, сообщил сын Наталии Дмитриевны

Вдова писателя Александра Солженицына Наталия успешно перенесла операцию на сердце.

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"У нее был пульс 206, пришлось делать операцию в связи с аритмией, все прошло успешно", - сказал в беседе с "Интерфаксом" ее сын, Степан Солженицын.

Ранее в Сети появилась информация, что 82-летнюю Наталию Солженицыну госпитализировали в Москве.

Наталия Солженицына - известный общественный деятель, вдова Александра Солженицына. Сейчас она руководит общественным фондом имени своего супруга.

Организация помогает нуждающимся жертвам политических репрессий. При жизни писателя Наталия Дмитриевна была его секретарем, помощником и главным редактором произведений. Также составляла собрания сочинений.

В наши дни она помогает издавать книги Александра Солженицына по всему миру.

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