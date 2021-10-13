Нарышкин заявил о конце однополярного мира

Это произошло, когда США покинули Афганистан

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил в среду, что бегство коалиции во главе с Соединенными Штатами из Афганистана стало концом однополярного мира.

"Афганский кризис и бегство коалиции во главе с Соединенными Штатами из Афганистана являются такой определенной чертой короткого по историческим меркам периода однополярного мира. И это хорошо", - сказал Нарышкин (цитата по ТАСС).

При этом глава СВР уточнил, что террористическая угроза с территории Афганистана не только не исчезла, но и возросла.

"Специальные службы, военные принимают действия предупредительного характера, чтобы защитить от комплекса угроз", - добавил Нарышкин.

По его словам, Москва продолжает внимательно следить за действиями запрещенного в России радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане.

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