Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Львам следует быть осторожными, а вот Близнецы могут расслабиться

Гороскоп на сегодня, 14 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Вам нужно определиться с дальнейшими действиями и перестать сомневаться. Поставьте чёткую цель, напишите пошаговую стратегию и следуйте ей.

Телец

Благоприятный день для любых начинаний, особенно в сфере финансов и деловой активности. Позвольте себе выбрать то, что вас по-настоящему зажигает, и получите отклик от окружения.

Близнецы

Вселенная предлагает вам пойти на компромисс со своими ощущениями. Только так что-то в жизни поменяется в лучшую сторону - ту самую, о которой вы грезите.

Рак

Хороший день для самообразования и работы в команде. Если заручитесь поддержкой профессионалов, сможете создать грандиозный проект.

Лев

Вас ожидает неблагоприятный день, который принесёт неприятности во многих сферах жизни, в том числе личной. Главное - не принимайте проблемы близко к сердцу. Время все расставит по местам.

Дева

Вас ждет потрясающий день! С самого утра вы почувствуете некий пинок от Вселенной, который заставит вас наконец-то действовать. Не пытайтесь его игнорировать.

Весы

День подарит вам озарения, благодаря которым вы осознаете, в какую сторону двигаться в личной жизни. Подсказки могут проявиться через творчество, так что созданные вашими руками шедевры принесут невероятную пользу.

Скорпион

День окажется благоприятным для создания уюта, наведения порядка, покупки предметов декора. Выбросите мусор не только из квартиры: ваша голова тоже нуждается в наведении порядка.

Стрелец

Сегодняшний период принесёт негативные вибрации, которые отразятся на бизнесе, общении с близкими, работе. Обратите внимание на самодисциплину: с ней у вас большие проблемы.

Козерог

У вас впереди время, когда захочется изменить имидж. Но не бросайтесь в омут с головой. Любые внешние перемены хорошо бы обсудить с компетентным человеком.

Водолей

Осторожно, неспокойный день! Постарайтесь провести его дома наедине с полезными книгами и фильмами. Сегодня нельзя конфликтовать, высказывать недовольство, остро шутить.

Рыбы

Позвольте себе расслабиться и получить массу удовольствия от того, что ни за что не нужно отвечать. Научитесь отпускать ситуацию и просто отдыхать.

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