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"Неограниченные, планетарные": Путин - о запасах газа в России

15:39
  • среда
  • 13 октября 2021

Поставки в Европу увеличиваются

В ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду президент Владимир Путин оценил запасы газа в стране.
Путин предупредил Европу о риске остаться без газа при транзите через Украину

"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - заметил глава государства, которого цитирует ТАСС.

Как уточнил президент, Россия готова и далее наращивать поставки газа в другие страны, причем в таких объемах, в которых запросят ее партнеры.

"Нет ни одного отказа. Ни одного", - сказал Путин.

Он добавил, что в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%.

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