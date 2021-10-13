"Неограниченные, планетарные": Путин - о запасах газа в России

Поставки в Европу увеличиваются

В ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду президент Владимир Путин оценил запасы газа в стране.

"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - заметил глава государства, которого цитирует ТАСС.

Как уточнил президент, Россия готова и далее наращивать поставки газа в другие страны, причем в таких объемах, в которых запросят ее партнеры.

"Нет ни одного отказа. Ни одного", - сказал Путин.

Он добавил, что в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram