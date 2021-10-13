"Неограниченные, планетарные": Путин - о запасах газа в России

Поставки в Европу увеличиваются
В ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду президент Владимир Путин оценил запасы газа в стране.
"Если посмотреть глобально, то запасы России носят неограниченный, планетарный характер. И мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях", - заметил глава государства, которого цитирует ТАСС.
Как уточнил президент, Россия готова и далее наращивать поставки газа в другие страны, причем в таких объемах, в которых запросят ее партнеры.
"Нет ни одного отказа. Ни одного", - сказал Путин.
Он добавил, что в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram