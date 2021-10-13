ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опрос показал, сколько россиян готовы принять участие в переписи населения

15:42
  • среда
  • 13 октября 2021

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Принять участие во Всероссийской переписи населения собираются 85% граждан страны, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Электронный переписной лист: чем помогут госуслуги и как получить подарки

При этом 43% респондентов заявили, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут участвовать.

Что касается выбора формы участия в переписи, 43% участников исследования дождутся прихода переписчиков домой. Свыше 40% россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, собираются пройти на портале госуслуг, причем в категории 18-24 года онлайн-формат выбрали 74%. 9% хотят самостоятельно явиться на стационарный участок переписи, а 6% еще не определились.

Более половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или иной степени будет интересно узнать о результатах переписи, сообщает ТАСС.

12-я Всероссийская перепись населения — основной источник официальной статистики по численности, структуре и другим характеристикам — пройдет с 15 октября по 14 ноября. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Перепись населения
Перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.