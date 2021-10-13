Опрос показал, сколько россиян готовы принять участие в переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Принять участие во Всероссийской переписи населения собираются 85% граждан страны, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов заявили, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут участвовать.

Что касается выбора формы участия в переписи, 43% участников исследования дождутся прихода переписчиков домой. Свыше 40% россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, собираются пройти на портале госуслуг, причем в категории 18-24 года онлайн-формат выбрали 74%. 9% хотят самостоятельно явиться на стационарный участок переписи, а 6% еще не определились.

Более половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или иной степени будет интересно узнать о результатах переписи, сообщает ТАСС.

12-я Всероссийская перепись населения — основной источник официальной статистики по численности, структуре и другим характеристикам — пройдет с 15 октября по 14 ноября. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме.

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