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Путин анонсировал стабилизацию отношений с США

16:00
  • среда
  • 13 октября 2021

Это лежит в сфере взаимных интересов двух государств, заявил российский лидер

Отношения России и США будут стабилизироваться, поскольку это лежит в сфере взаимных интересов двух государств. Об этом в среду, 13 октября, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства отметил, что у него конструктивные отношения с американской администрацией и устойчивые рабочие отношения с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Что касается антироссийских санкций, введенных США против энергетического сектора России, Путин подчеркнул, что от них пострадали сами американцы. В отношении России результат оказался нулевым и даже отрицательным. Президент выразил надежду, что к представителям власти Соединенных Штатов придет осознание этого, сообщает РИА Новости.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Конгрессу США нужно отказаться от деструктивных подходов в отношении Москвы. Дипломат подчеркнул, что американские законодатели настойчиво пытаются обрушить связи двух стран.

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