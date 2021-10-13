Путин исполнил мечту Поклонской

Посол поблагодарила президента за доверие

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что президент России Владимир Путин исполнил ее мечту, назначив послом в Кабо-Верде.

"Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе", - сказала Поклонская в беседе с РИА Новости.

В Думе седьмого созыва Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам, а до этого работала прокурором Крыма.

Летом Поклонская сообщила, что откажется от работы депутатом. С тех пор она несколько раз намекала на новую работу, однако официально о назначении ее послом стало известно только в среду. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовых актов.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этой должности Владимира Соколенко.

Поклонская сообщила ТАСС, что намерена способствовать укреплению отношений России с этой страной. "Я благодарна нашему президенту, и я буду делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, на достойном уровне представлять нашу страну в Кабо-Верде. Я прошла курсы, обучение, стажировку в МИД", - отметила Поклонская.

Кабо-Верде - небольшое островное государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане.

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