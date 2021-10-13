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Депутат МГД Мельникова: Доступная психологическая помощь должна быть частью мер соцподдержки

16:02
  • среда
  • 13 октября 2021

Нужно уметь обращаться за помощью вовремя

Внимание к психологическим проблемам, вопросам выгорания на работе, стрессов, а также депрессий и тревожных состояний в обществе растет, рассказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

По ее словам, у горожан должна быть возможность обратиться за помощью, если они видят у себя подобные симптомы. "В Москве открылся уже второй по счету центр психического здоровья, где такую помощь оказывают квалифицированные специалисты", - сообщила парламентарий АГН "Москва".

Ольга Мельникова отметила, что доступная психологическая помощь должна быть частью мер соцподдержки. При этом помощь специалиста в данном вопросе не должна считаться чем-то зазорным.

"Нельзя переживать свои беды в одиночестве, нужно уметь обращаться за помощью вовремя, пока не слишком поздно", - сказала депутат Мосгордумы, добавив, что бесплатная помощь психолога должна быть частью "соцпакета москвича".

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