Гинцбург рассказал о ревакцинации "Спутником Лайт"

Бустирование иммунитета необходимо

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что борьба со штаммом коронавируса "дельта" выявила необходимость препарата для регулярного бустирования иммунитета.

"Регулярное, раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте "дельта", на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета", - сказал специалист (цитата по РИА "Новости").

По словам Гинцбурга, именно таким препаратом и является первый компонент "Спутника V" - "Спутник Лайт".

Ранее стало известно, что в России одобрена вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея.

Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных госреестра разрешенных клинических исследований.

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