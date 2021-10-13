Гинцбург рассказал о ревакцинации "Спутником Лайт"

Бустирование иммунитета необходимо
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что борьба со штаммом коронавируса "дельта" выявила необходимость препарата для регулярного бустирования иммунитета.
"Регулярное, раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте "дельта", на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета", - сказал специалист (цитата по РИА "Новости").
По словам Гинцбурга, именно таким препаратом и является первый компонент "Спутника V" - "Спутник Лайт".
Ранее стало известно, что в России одобрена вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея.
Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных госреестра разрешенных клинических исследований.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram