ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург рассказал о ревакцинации "Спутником Лайт"

16:03
  • среда
  • 13 октября 2021

Бустирование иммунитета необходимо

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что борьба со штаммом коронавируса "дельта" выявила необходимость препарата для регулярного бустирования иммунитета.
ВОЗ назвала сроки одобрения вакцины "Спутник V"

"Регулярное, раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте "дельта", на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета", - сказал специалист (цитата по РИА "Новости").

По словам Гинцбурга, именно таким препаратом и является первый компонент "Спутника V" - "Спутник Лайт".

Ранее стало известно, что в России одобрена вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея.

Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным, следует из данных госреестра разрешенных клинических исследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Спутник Лайт
Спутник Лайт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.