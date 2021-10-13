Суд отказался разрешать россиянам держать дома лисиц

Иск поступил в Верховный суд

В Верховный суд России обратился мужчина с просьбой исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях, передает РИА "Новости".

Как уточнил истец, он хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. Эта порода, утверждал мужчина, в силу генетических изменений не представляет опасности для человека и ее возможно содержать в домашних условиях.

Суд отклонил иск, решение вступило в законную силу. В суде обратили внимание на то, что при составлении списка запрещенных дома животных были привлечены эксперты из Российской академии наук, "Московского зоопарка", Института проблем экологии и эволюции имени Северцова.

Отдельно уточняется, что истец просил изменить нормативный акт. К компетенции суда это не относится.

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