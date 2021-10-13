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В Москве проконтролируют оборот отдельных категорий товаров

16:43
  • среда
  • 13 октября 2021

Власти подписали трехстороннее соглашение

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов и руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергей Хлебников подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии в области контроля за оборотом отдельных категорий товаров, в том числе табачной продукции.

Как говорится на сайте управления Роспотребнадзора по столице, это необходимо для реализации распоряжения правительства России от 28.04.2018 №792 "Об утверждении перечня отдельных групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".

Соглашение направлено на повышение эффективности работы по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота промышленной продукции посредством разработки механизма межведомственного взаимодействия, оперативного обмена информацией с использованием систем электронного документооборота, планирования, организации совместных оперативно-профилактических и контрольно-надзорных мероприятий.

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