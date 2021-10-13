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Путин: всплески на энергорынках неизбежны

16:42
  • среда
  • 13 октября 2021

Если решения будут принимать непрофессионалы

В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент Владимир Путин отметил, что всплески цен на мировых энергетических рынках неизбежны, если в этой сфере решения будут принимать непрофессионалы.
"Неограниченные, планетарные": Путин - о запасах газа в России

Глава государства напомнил, что ранее голландский суд обязал нефтегазовую компанию Shell снизить вредные выбросы на 45%.

"В средние века голландцы, когда погода была холодной, климат был более жестким, на коньках передвигались по замерзшим рекам и каналам. Если так будет продолжаться, то в Голландии вернутся к такому средству передвижения", - заметил российской лидер.

Он добавил, что Россия готова и далее наращивать поставки газа в другие страны, причем в таких объемах, в которых запросят ее партнеры.

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