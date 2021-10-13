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Путин констатировал начало гонки вооружений

16:55
  • среда
  • 13 октября 2021

Россия должна реагировать на вызовы

Во время своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели в среду президент Владимир Путин заявил, что гонка вооружений между Россией и США началась.
Путин анонсировал стабилизацию отношений с США

"Гонка вооружений на марше, к сожалению", - отметил глава государства, слова которого приводит "Интерфакс".

Еще в 2003 году, продолжил российский лидер, он призвал США не выходить из договора по ПРО, так как это фундаментальная вещь для международной безопасности.

"Это не просто защита, это попытка получить стратегические преимущества, обесточивая ядерный потенциал вероятного противника", - сказал Путин.

Он добавил, что в ответ Россия должна создать систему, которая будет преодолевать ПРО. "Ответ от американских партнеров был такой: наше ПРО не против вас, вы делайте что хотите, будем исходит из того, что не против нас", - заключил президент.

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