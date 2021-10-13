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Володин назвал непонятными критерии Нобелевской премии мира

17:07
  • среда
  • 13 октября 2021

Ее получали в том числе Обама и Горбачев

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.
Нобелевскую премию по литературе получил Абдулразак Гурна

"Муратова я знаю давно, рад за него", - сказал Володин (цитата по ТАСС).

Он при этом добавил, что к самой Нобелевской премии мира много вопросов к выбору лауреатов - нет понятных критериев оценки их вклада и заслуг.

"Среди таких необъяснимых решений - присуждение этой премии Обаме и Горбачеву. И один, и другой своими действиями умышленно или неумышленно принесли страдания огромному количеству людей", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Премию Муратову дали за, как огласили в Нобелевском комитете, "усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

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