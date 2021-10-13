"Спартак" назвал допустимую заполняемость стадиона на домашних матчах

В октябре красно-белые проведут дома три игры

Глава пресс-службы московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Зеленов рассказал о заполняемости стадиона на ближайших играх команды.

"Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30% на октябрьские матчи - с "Динамо", "Лестером" и "Ростовом". Как и прежде - при наличии QR-кода вакцинированного или перенесшего ковид", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Матчи, таким образом, смогут посетить 13,5 тысячи зрителей.

С "Динамо" красно-белые сыграют 16 октября, с "Лестером" в третьем туре группового этапа Лиги Европы - 20 октября, с "Ростовом" - 30 октября.

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