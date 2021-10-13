ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спартак" назвал допустимую заполняемость стадиона на домашних матчах

17:41
  • среда
  • 13 октября 2021

В октябре красно-белые проведут дома три игры

Глава пресс-службы московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Зеленов рассказал о заполняемости стадиона на ближайших играх команды.
"Спартак" обыграл на выезде "Наполи", пропустив на 11-й секунде

"Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30% на октябрьские матчи - с "Динамо", "Лестером" и "Ростовом". Как и прежде - при наличии QR-кода вакцинированного или перенесшего ковид", - приводит слова Зеленова "Спорт-Экспресс".

Матчи, таким образом, смогут посетить 13,5 тысячи зрителей.

С "Динамо" красно-белые сыграют 16 октября, с "Лестером" в третьем туре группового этапа Лиги Европы - 20 октября, с "Ростовом" - 30 октября.

В Москве за минувшие сутки выявили 4410 новых случаев COVID-19, умерли 72 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Зрительские места на "Стадионе Спартак"
Зрительские места на "Стадионе Спартак"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.