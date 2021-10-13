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The Rolling Stones перестанут исполнять хит из-за расизма

17:48
  • среда
  • 13 октября 2021

Песня Brown Sugar была записана в 1969 году

Как сообщил вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер в беседе с The Los Angeles Times, группа пока не будет исполнять песню Brown Sugar.
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"Я пытаюсь выяснить, в чем проблема. Неужели они не понимают, что в песне поется об ужасах рабства?" - задался вопросом другой участник коллектива Кит Ричардс.

Он также выразил надежду, что в будущем трек удастся "воскресить".

Brown Sugar была записана в 1969 году. Она вошла в альбом Sticky Fingers. Композицию неоднократно подвергали критике из-за отсылок в ней к рабству и приему наркотиков. В последний раз Brown Sugar исполнялась в 2019 году в Майами.

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