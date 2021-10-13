"Оппозиция жива": Путин высказался о развитии демократии в России

Переживания о том, что демократия в нашей стране умерла, сильно преувеличены, уверен президент

Модератор пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Хедли Гэмбл задала президенту России Владимиру Путину несколько традиционных для западных журналистов вопросов. В частности, она выразила обеспокоенность состоянием демократии в нашей стране. На что Владимир Путин заметил, что оппозиция в России жива и жестко критикует власть.

"Если мы говорим про развитие демократии в России, то мы должны исходить из ее культуры, традиций парламентаризма. У нас новая фракция появилась в парламенте. Все должно развиваться стабильно, без выбросов негативных эмоций. Политическая система России развивается стабильно. Мы лимит на революции исчерпали. Нам нужна стабильная обстановка и стабильное развитие экономики. Переживания о том, что демократия в России умерла, сильно преувеличены… Оппозиция у нас есть, она жива, она критикует власть, причем так жестко, как в других странах не делают. Никто их не трогает, более того, деньги еще от "Газпрома" получают", - добавил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram