Эксперты предрекли Европе "холодные бунты"

Западные политики "плевать хотели" на нужды населения

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил в эфире "России 1", что европейцы устроят массовые протесты с наступлением холодов.

"Очевидно, что Европу ожидают не только ковидные бунты, как мы сейчас наблюдаем. Люди от холода будут выходить на улицы, не только в Киеве, Виннице, Харькове и других городах Украины, но и в европейских столицах", - заметил Коротченко.

Он также уточнил, что западные политики "плевать хотели" на нужды населения, так как "заигрались".

В качестве примера эксперт привел британского премьера Бориса Джонсона, который "греется в Испании, в то время как в Великобритании хаос".

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