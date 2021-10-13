На Украине заочно арестовали сына Януковича

Решение принял Высший антикоррупционный суд

Сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича Александру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, удовлетворив ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро, передает "Интерфакс".

"Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - уточнили в суде.

Януковича-младшего подозревают в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье". НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы производства насчитывают более 1500 томов.

В марте Апелляционный суд в Киеве отказался отменить заочный арест Виктора Януковича. Находящегося за пределами Украины бывшего главу государства обвиняют в узурпации власти.

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