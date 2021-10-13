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Прививки спасли Леонтьева от тяжелого течения COVID-19

19:09
  • среда
  • 13 октября 2021

У артиста не нашли поражения легких

Продюсер Игорь Крутой сообщил, что певцы Валерий Леонтьев и Александр Серов лечатся от коронавируса в одной больнице.
Директор Валерия Леонтьева уточнил информацию о состоянии артиста

Крутой уверен, что Леонтьева от тяжелого течения COVID-19 спасли прививки. А вот Серов, как стало известно накануне, проходит интенсивное лечение.

"Нормально. У него [у Леонтьева] были прививки, и у него нет поражения легких", - поделился продюсер (цитата по "Пятому каналу").

Накануне директор Леонтьева Борис Чигирев, комментируя слухи о его госпитализации, заявил, что артист на самом деле находится дома. Представитель 72-летнего Леонтьева заверил, что у певца не обнаружено новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ), а ПЦР-тесты показали отрицательный результат.

Ранее о том, что Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом в Москве, также сообщал Telegram-канал Mash. По данным издания, артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

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