Прививки спасли Леонтьева от тяжелого течения COVID-19

У артиста не нашли поражения легких
Продюсер Игорь Крутой сообщил, что певцы Валерий Леонтьев и Александр Серов лечатся от коронавируса в одной больнице.
Крутой уверен, что Леонтьева от тяжелого течения COVID-19 спасли прививки. А вот Серов, как стало известно накануне, проходит интенсивное лечение.
"Нормально. У него [у Леонтьева] были прививки, и у него нет поражения легких", - поделился продюсер (цитата по "Пятому каналу").
Накануне директор Леонтьева Борис Чигирев, комментируя слухи о его госпитализации, заявил, что артист на самом деле находится дома. Представитель 72-летнего Леонтьева заверил, что у певца не обнаружено новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ), а ПЦР-тесты показали отрицательный результат.
Ранее о том, что Валерия Леонтьева госпитализировали в больницу с коронавирусом в Москве, также сообщал Telegram-канал Mash. По данным издания, артист жаловался на слабость, кашель и высокую температуру.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram